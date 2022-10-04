Невзоров: Эти «мобики» слишком быстро закончатся 6 4.10.2022, 16:43

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Александр Невзоров

Публицист высказался об одном из последних решений Путина.

Публицист Александр Невзоров прокомментировал «частичную мобилизацию» в РФ.

— Все в порядке с мобилизацией. Она оказалась бредовой, бессмысленной и разрушительной, — в свойственной саркастической манере отметил Александр Невзоров на своем канале. — С мобилизацией все очень хорошо и даже чуть лучше, чем ожидалось: по всей стране ад, истерика и паника.

Сотни тысяч беженцев ломятся через границы России, оббивают пороги Грузии и Казахстана, просят в Монголии политическое убежище, стреляют в военкомов и массово поджигают военкоматы. То есть все в порядке.

Помимо толп алкоголиков, которые пока не очень хорошо понимают, куда и зачем их везут, удалось мобилизовать настоящих шизофреников и аутистов. Их действительно призывают и в генералы, и в стрелки. И диагноз патриотам не помеха.

Никакой подготовки, как правило, для «мобилизанчиков» нет. Да она и бессмысленна. Любая подготовка — это бутафория. Ремеслу войны надо учить, по крайней мере, несколько лет.

Если единственное умение, которое нужно «мобилизанту», это умение не занимать в братской могиле слишком много места, тогда да, их можно считать подготовленными.

Невзоров высказывает и свою версию по поводу причин объявления мобилизации.

— Она была необходима, так как сейчас у Путина нет даже тех сил, которые бы позволили войне побуксовать еще полгодика, чтобы линия фронта пульсировала, двигаясь туда-сюда.

Мобилизация и затевалась в надежде на то, что пока будут погибать мобилизуемые, пройдет время, страна свыкнется с мыслями о неизбежности поражения.

Но свою роль мобилизация не сыграет. Надежд на то, что «мобилизанты» будут умирать долго, нет даже у Кремля. Эти «мобики» слишком быстро закончатся.

Виной тому, во-первых, ужасные манеры Залужного. Он абсолютно лишен деликатности. Украинцы совершенно не расположены растягивать удовольствие войны, они всех убьют очень быстро.

Жалеть «мобилизантов» незачем. Каждый из них мог сделать свой выбор и не идти на преступную войну. Но этот выбор требовал мужества, в отличие от овечьей покорности военкому и режиму. Выбор этот требовал храбрости и ума, — подчеркнул публицист.

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