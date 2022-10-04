Лукашенко - это не Беларусь 6 4.10.2022, 16:56

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фото: LIFE

Трехпроцентный снова отличился одиозными заявлениями.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Трёхпроцентный продолжает делать одиозные заявления, мол, белорусы всё это время уже принимают участие в войне против Украины, а на западных границах НАТО во всю «готовится к нападению» на Беларусь. Вот только у него кишка тонка: даже при объявлении мобилизации, белорусы не пойдут воевать против украинцев. Мы не россияне. Каждый третий белорус хотя бы 1 раз ездил на закупы в Польшу, Литву. Мы путешествовали, видели, как живут люди, знаем, кто наш друг, а кто — враг.

Лукашенко — это не Беларусь. В его голове сплошной колхоз с рабским, рашистским мышлением. Ещё и дикий страх перед его ментором Путиным.

Однако даже он понимает, что дальше нелепых заявлений и запугиваний мобилизацией он пойти не может. Сколько бы он не кошмарил наш народ, сколько бы людей не репрессировал, он не сможет сломать волю белорусов: она всегда будет принадлежать нам. Когда настанет час, мы ему это продемонстрируем.

Жыве Беларусь!

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