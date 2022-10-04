Россияне попали в очередную мастерскую ловушку ВСУ 2 Александр Коваленко

4.10.2022, 17:00

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Достаточно открыть карту, и все становится очевидным.

Я думаю, все отлично понимают, в каком направлении сейчас несутся ВСУ на правобережной части Херсонской области. Достаточно открыть карту, и все становится очевидным.

Три убийственных «но» для оккупантов

Единственное, возникает вопрос – удастся ли им реализовать поставленную задачу? Я более чем уверен – да.

Дело в том, что те подразделения российских оккупационных войск, которые сейчас присутствуют в этой локации, не смогут полноценно выполнить поставленные перед ними задачи, а именно – блокирование и сдерживание контрнаступления ВСУ по нескольким причинам.

Во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует сама по себе. Этот факт был заметен еще во время окружения Высокополья. С того момента ситуация только усугубилась.

Во-вторых, нет полноценного обеспечения передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии. А артиллерия во время работы маневренных штурмовых групп – такая себе панацея. Особенно, когда у ВСУ есть высокоточное прикрытие.

В-третьих, большинство российских подразделений на правобережке истощены и нуждаются в восстановлении боеспособности. Они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели, и они им только снились. И теперь эта масса должна останавливать контрнаступление ВСУ?

Россияне выбрали роль утопленников

И все эти причины стали возможны благодаря тщательной подготовке ВСУ условий для контрнаступления. То есть на сегодняшний день мы говорим о российских оккупационных войсках с неэффективной системой управления и обеспечения и истощенным ресурсом подразделений.

Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того, чтобы выбрать вариант и убегать, когда еще были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Вернее, таковой выбор сделало командование российских оккупационных войск.

Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или Лимана. Поэтому вскоре мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брассом, так и с их последствиями – утопленниками.

Александр Коваленко, t.me

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