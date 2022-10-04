«Выбили калитку, курили сигару в лифте»: на «Новую Боровую» напали хулиганы лет семи-девяти 5 4.10.2022, 18:06

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Несовершеннолетние попали на камеры видеонаблюдения.

«Новая Боровая» примагничивает к себе не только обеспеченных белорусов, покупающих квадратные метры в новом квартале, но и всех, кто неравнодушен к красоте. Просто погулять сюда приезжают целыми семьями. Но некоторые в стремлении прикоснуться к прекрасному идут дальше дозволенного. О набегах детей, которые не знают преград и при помощи силы рук и ног проникают в закрытые дворы, мы уже рассказывали. Но вчера в «Центральном парке» случилось нечто совсем невероятное: на территорию квартала ворвалась «банда» несовершеннолетних «острых козырьков», которые решили наконец «пожить красиво», пишет onliner.by.

Все случилось в промежутке между 16:45 и 17:30: именно в это время мальчишки попали на камеры видеонаблюдения. Что ж, по крайней мере, не прогуляли уроки.

— Гости в квартале есть всегда, но в конце учебного года или во время каникул такие визиты становятся регулярными, — рассказывает Антон. — Весной, например, «заходили» подростки, которые ломали лавки, а на замечания жильцов отвечали матом, оскорбляя собственников. Результат: отправились в Боровлянский РОВД.

Молодой человек говорит, что жителям «Центрального парка» уже дважды приходилось менять коды на калитках из-за непрошеных визитеров, ведущих себя как попало. Но препятствие не останавливает детей: теперь они просто ломают калитки.

— Что касается этих мальчишек, то двигались они со стороны «Гиппо» (ул. Авиационная 33), выломали калитку в арке дома по Авиационной, 19. Потом некоторое время были во дворе, далее проводили время в седьмом подъезде.

Потом ребята покинули квартал по улице Миля и выдвинулись в «Сосновый квартал», зашли в дом на Небесной, 2, где испортили отделку стены в подъезде. С большой вероятностью это не наши дети, мы уже искали родителей по чатам домов и кварталов — никто не отозвался, — описывает маршрут отчаянной тройки Антон.

Вершиной вчерашнего визита по праву можно считать «переоборудование» лифта в курительную комнату. Мальчишки принесли с собой сигару(!) и деловито курили ее во время путешествия по этажам.

Надо сказать, что «банда» поняла, что попадает на камеры видеонаблюдения, но это не помешало ей творить всякую дичь, в том числе царапать стены в подъезде. Сейчас жители «Новой Боровой» хотят отыскать родителей мальчишек, «чтобы решить проблему мирным путем, без милиции».

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