В Минске продолжают работать лишь три частных школы 4.10.2022, 19:04

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В одной из них учился Николай Лукашенко.

Мингорисполком заявил, что все частные школы в Минске закрыты. Это произошло после личного распоряжения Лукашенко, который назвал частное образование «антигосударственной клоакой».

Под видом родителей журналисты zerkalo.io позвонили в «Минскую международную гимназию», которую связывают с Ириной Абельской, предполагаемой матерью Николая Лукашенко. Школа открылась в 2020 году под Минском в элитном поселке Дрозды. Именно в «Минской международной гимназии», по данным журналистов, учился Николай Лукашенко после того, как в августе 2020-го забрал документы из Лицея БГУ.

— Мы работаем, но у нас нет мест свободных, — сказали нам в гимназии. Продолжают ли деятельность какие-то частные школы еще, на том конце трубки ответить не смогли.

Однако оказалось, что работает не только гимназия, а еще как минимум две частных школы в Минске — это «Начальная школа Классика», которая была зарегистрирована меньше года назад — в ноябре 2021 года. А также православная «Детский сад — средняя школа „Ихвис“», которая, как значится на сайте учреждения, «тесно взаимодействует со Свято-Елисаветинским монастырем».

Школы «Возрождение», «Начальная школа «Наследие ступени плюс», «Альтернатива», а также «Атмосфера», у которых на начало учебного года было все в порядке, работу свою приостановили.

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