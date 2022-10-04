В Беларуси ввели новое удостоверение призывника 6 4.10.2022, 19:33

8,838

Подробности озвучили в Министерстве обороны.

Стало известно, что в Беларуси появилось удостоверение призывника. Подробности озвучили в Министерстве обороны.

Отмечается, что Минобороны неоднократно обращало внимание на проводимую работу по организации воинского учета. В ведомстве отметили, что, в рамках совершенствования данной работы была установлена форма удостоверения призывника, которое является личным документом воинского учета и выдается гражданам, приписанным к призывному участку.

- В удостоверении, как и ранее, помимо данных о личности и сведений о призывном участке указаны данные о принятии на воинский учет и снятии с него, а также сведения о предоставленных отсрочках, - уточнили в Минобороны.

Вместе с тем, в документе разъясняются права и обязанности призывника, которые определены Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».