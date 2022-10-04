Украинские морпехи уверенно продвигаются к Черному морю

Украинские морпехи уверенно продвигаются к Черному морю4
- 4.10.2022, 20:00
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Украинский флаг уже развевается над селом Давыдов Брод.
Украинские морские пехотинцы метр за метром освобождают территорию Украины, уверенно продвигаясь в сторону Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря», - говорится в сообщении.
В подтверждение этому в Минобороны напомнили, что украинский флаг уже развевается, в частности, над селом Давыдов Брод Херсонской области.