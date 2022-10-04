NYT: Украины быстрыми темпами сейчас возвращает контроль над территорией 2 4.10.2022, 20:24

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Но освобожденные города разрушены и безлюдны.

В городе Лиман осталось примерно 5 тысяч жителей, хотя до российского вторжения здесь жили 22 тысячи человек.

За последние недели армия Украины одержала ряд военных побед. Но эти достижения имеют печальный оттенок. Территории, которые украинские защитники вернули под свой контроль, стали почти безлюдными и в руинах.

Среди сосновых лесов и холмов, где сейчас ведутся бои на северо-востоке Украины, бензовозы, танки и грузовики едут по грязным дорогам на фронт мимо полностью уничтоженных и заброшенных городов и сел, - пишет New York Times. В Лимане, стратегически важном транспортном узле, который армия Украины освободила в тот же день, когда Россия объявила об аннексии региона, свищет ветер над жилыми кварталами, где от многих домов осталась лишь куча кирпичей.

В Святогорске, куда когда-то съезжались туристы и паломники, чтобы посетить местный православный монастырь, отель Roche Royal стоит полностью пустым. Каждое его окно выбито, а комнаты и коридоры усеяны битым стеклом и обертками от российских пайков.

«Мы освобождаем территорию, но без людей», – сказал украинский военный Виталий Загоруйко.

Оглядываясь на разрушенный город, он рассказал о немногих жителях, оставшихся в Святогорске.

«Россияне пришли и говорят, что мы «братские народы». А я говорю: мы не брать теперь. Братья не убивают друг друга», – сказал украинский солдат.

New York Times пишет, что в ходе контрнаступления на востоке и юге армия Украины быстрыми темпами сейчас возвращает контроль над территорией. Сегодня чиновники сказали, что украинские военные прорвали российскую линию обороны в Херсонской области.

Ее наступление с одной стороны радует украинцев, а с другой – открывает вид на страшные разрушенные города и села, через которые война прошла дважды: сначала россияне их оккупировали, а затем украинская армия освободила. В Донбассе около 80% населения переехали в другие регионы страны западнее после начала вторжения России. Люди либо стали внутренними переселенцами на западе Украины, либо беженцами в Европе. Когда Украина начала контрнаступление в прошлом месяце, некоторые из оставшихся в регионе бежали в Россию. Загоруйко сказал журналистам, что понимает таких людей, поскольку у них не было других вариантов.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заверил граждан, что не нужно бежать в Россию. И когда украинский контроль вернется в их города, им ничего не будет угрожать. New York Times пишет, что некоторые убежавшие на территорию РФ украинцы признались, что уехали, потому что боялись, что их обвинят в коллаборационизме.

Издание напоминает также о том, что российская армия массово казнит гражданских, тем самым еще больше опустошая оккупированные регионы. Когда армия Украины зашла в город Изюм в прошлом месяце, украинские солдаты обнаружили сотни не обозначенных могил и массовых могил в сосновом лесу. Украинские власти еще не подсчитали, какое количество населения потеряли освобожденные районы. Однако в Лимане осталось всего 5 тысяч человек. Хотя, согласно данным местной полиции, до начала вторжения России здесь проживало 22 тысячи человек.

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