Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 миллионов 1 4.10.2022, 20:34

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ДЖО БАЙДЭН

Киев получит новые HIMARS.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн», — говорится в сообщении.

Новый пакет включает дополнительное вооружение и оборудование:

РСЗО HIMARS;

артиллерийские системы и боеприпасы;

бронетехнику;

транспортные средства.

Байден также подтвердил постоянную готовность США возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку предполагаемой российской аннексии.

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