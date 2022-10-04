Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 миллионов

Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 миллионов1
- 4.10.2022, 20:34
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Киев получит новые HIMARS.
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн», — говорится в сообщении.
Новый пакет включает дополнительное вооружение и оборудование:
РСЗО HIMARS;
артиллерийские системы и боеприпасы;
бронетехнику;
транспортные средства.
Байден также подтвердил постоянную готовность США возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку предполагаемой российской аннексии.