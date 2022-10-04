Генштаб ВСУ: Войска РФ бросают позиции на юге Украины 4.10.2022, 21:15

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Вечерняя сводка.

Российские оккупанты в южных регионах страны бросают позиции и отступают. Оккупанты уничтожают запасы боеприпасов, пытаются уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить наступление ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке в «Фейсбуке».

Главное из сводки Генштаба:

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них — Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

В РФ продолжаются мероприятия так называемой «частичной мобилизации». По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища.

Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона продолжает применять на территории Украины частные военные кампании, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По уточненной информации, 3 октября на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до тридцати объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это — с целью замедления темпов наступления ВСУ.

За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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