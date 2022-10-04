Норвежский футболист Холанд побил рекорд Ромарио 4.10.2022, 21:20

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Эрлинг Холанд

В первых 100 матчах в топ-чемпионатах он забил больше голов, чем Месси, Анри, Ширер и Роналду вместе взятые.

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной бомбардирский рекорд топ-5 лиг Европы, пишет «Прессбол».

В своих первых 100 матчах за клубы из топ-чемпионатов Холанд забил 103 гола (86 — за «Боруссию» из Дортмунда и 17 — за «Манчестер Сити») — это лучший результат в истории.

Прежний рекорд принадлежал бразильцу Ромарио, который в первых 100 играх за клубы топ-5 европейских лиг забил 90 голов. Третий показатель у его соотечественника Роналдо — 86 голов.

В своих первых 100 матчах Холанд забил больше голов, чем Лионель Месси (41), Тьерри Анри (25), Алан Ширер (20) и Криштиану Роналду (16) вместе взятые.

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