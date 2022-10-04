«С двумя диктаторами-гопниками можно обсуждать только условия капитуляции» 2 4.10.2022, 22:05

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Как белорусские добровольцы заставили Лукашенко бояться.

Шоу состоялось. И, к сожалению, без неожиданностей, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Хунта участвует в войне против Украины с самого начала. Сегодня в этом синегуб признался официально. С одной оговоркой - «мы же не убиваем». Конечно, в стране «не до законов» своя реальность. Но в нормальном мире - размещать, лечить, заправлять, охранять - это соучастие в совершении преступления. Это из разряда «мы не насилуем, мы просто держим за ноги».

Если у кого-то там были сомнения, то сегодня главарь хунты их самостоятельно развеял. Уж очень нужно было сделать пас в сторону Кремля. Потому что после Сочи очень страшно.

2. Разговор про «спящие ячейки» не случаен. Как мы писали уже несколько раз готовятся провокации. Цель - продемонстрировать необходимость «прикрывать тылы» от рукотворной угрозы. В сумме с тезисом из пункта 1 («мы уже участвуем») – это четкий посыл в Кремль: не требуйте от нас большего.

Опять заметим, что ситуация с февраля 2022 поменялась. И даже такого соучастия вполне достаточно для заслуженного удара.

3. Мобилизации нет, но нужно учиться на ошибках Кремля. Ничто иное, как признание того, что проверки мобилизационной готовности - это не просто так. И в любой момент можно перейти к скрытой, частичной или полной мобилизации. Военнообязанным начнут ограничивать выезд, так как уже уехало большое количество - повестки скоро некому будет вручать.

В зависимости от степени давления Кремля и ситуации на фронте вариантов, зачем пригодится мобилизация, несколько. Но в любом раскладе она нужна.

а) Воевать в открытую. Обслуживать растущую группировку Z-армии.

б) Имитировать активность в борьбе с мнимой внутренней и внешней угрозой.

в) Воевать с наступающими ВСУ на своей территории.

4. Фобия и реальная угроза - добровольческие подразделения белорусов в Украине. В отличие от потешного воинства хунты, полк Кастуся Калиновского и «Пагоня» действительно воюют. К сожалению, несут потери. Поэтому все возможные ресурсы должны быть направлены на их поддержку и увеличение потенциала.

Из остального имеют смысл лишь действия, направленные на улучшение/недопущение ухудшения условий белорусов в эмиграции. Успехов тут тоже нет, как не видно и системной работы. В то же самое время все больше голосов в пользу приравнивания белорусов с россиянами. И сегодня картонный генералиссимус подкинул очередные аргументы в пользу таких решений.

5. Минская хунта вслед за старшим братом умоляет Украину провести переговоры. Здесь комментарии излишни, за исключением одного. Переговоры будут с другими президентами агрессоров. С двумя диктаторами-гопниками можно обсуждать только условия капитуляции.

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