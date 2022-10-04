Что известно о ДТП возле Фаниполя, где перевернулся автобус с 61 пассажиром 2 4.10.2022, 22:29

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Двоим пострадавшим пришлось делать операции.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что утром 4 октября под Фаниполем на трассе М1 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Так, на трассе столкнулись рейсовый автобус, легковушка и погрузчик. В результате столкновения рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, перевернулся. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек, пишет «Комсомолка».

Сообщается, что на месте случившегося работали семь бригад скорой медицинской помощи, из которых две – реанимационные бригады Минского областного центра скорой медицинской помощи.

Подробности аварии под Фаниполем рассказали в МЧС и МВД

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 4 октября на трассе М1 под Фаниполем в ДТП попали сразу транспортных средства: рейсовый автобус с пассажирами, фронтальный погрузчик и легковой автомобиль «Пежо 206».

- В пассажирском автобусе находились 61 пассажир и два водителя. Спасатели при помощи гидравлического инструмента из автобуса деблокировали одного из водителей, мужчину также доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.

В УВД Миноблисполкома отметили, что авария 4 октября произошла в 08.40 на 21-ом километре трассы рядом с деревней Черкассы. По информации ведомстве, 60-летний водитель рейсового автобуса во время движения по средней полосе совершал перестроение и столкнулся с погрузчиком.

Что с пассажирами автобуса

По данным Минздрава, пострадали в результате произошедшего ДТП 15 человек, из них семь были госпитализированы, а восьми была оказана на месте медицинская помощь.

- Шесть пострадавших находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии с сочетанными травмами. Пострадавшие госпитализированы в больницы Минска, - отмечали в ведомстве.

Позже в Минздраве сообщили, что двух пострадавших прооперировали. И обратили внимание на то, что двое пострадавших нуждались в экстренных оперативных вмешательствах.

- У одного из двух пострадавших состояние тяжелое. У него была травма нижних конечностей и брюшной полости. Он будет находиться на искусственной вентиляции легких, - уточнил зам главврача по хирургии БСМП Игорь Шиманский.

Шиманский отметил, что в приемном отделении больницы всем пациентам проведено дообследование: сделаны УЗИ, взяты анализы, проведено КТ.

По словам Шиманского, двое пациентов были отпущены на амбулаторное лечение.

В Минздраве отметили, что среди пострадавших, обратившихся в БСМП, все пациенты взрослого возраста, два из них – жители Германии.

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