Столтенберг получил заявку Украины в НАТО 3 4.10.2022, 22:55

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Йенс Столтенберг

Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины о вступлении в Альянс. Теперь ее обсудят послы государств-членов НАТО. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет liga.net.

«На сегодняшний день генсек НАТО получил эту заявку официально путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», – сказал он.

Жовква объяснил, что, когда Украина заявляет об ускоренной процедуре движения в НАТО, – «это означает то, что на сегодняшний день, учитывая опыт Швеции и Финляндии, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения Плана действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов».

Заместитель главы ОП подтвердил, что президент Украины и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО «о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение».

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