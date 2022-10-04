За один день ВСУ освободили шесть населенных пунктов на юге 1 4.10.2022, 22:58

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Карта контрнаступления и последняя информация.

Сегодня, 4 октября, Вооруженные силы освободили уже по меньшей мере шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

«Из военных сводок из Херсонской области: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод. И это еще далеко не полный список», — подчеркнул Зеленский.

В оперативном командовании Юг сообщили, что защитники Украины в результате блестящей операции освободили восемь населенных пунктов только в Херсонской области:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Великая Александровка;

Малая Александровка;

Давидов Брод.

1. Давыдов Брод Херсонской области

Село Давыдов Брод — один из важных с точки зрения военной тактики населенных пунктов в Херсонской области. Оно находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.

О его освобождении сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села.

«Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.

По словам Лозинского, Давыдов Брод освобождали силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

2. Великая Александровка Херсонской области

4 октября депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко опубликовал в Facebook фото флага Украины на здании Великоалександровской больницы.

«Только что ВСУ освободили поселок Великая Александровка! Поздравляю жителей Херсонской области с великолепной новостью! Все будет Украина! Не забываем, какой ценой мы возвращаем наши села. Слава ВСУ!» — написал он в комментарии к фото.

3. Староселье Херсонской области

Партия Слуга народа сообщила в своем Telegram-канале, что 4 октября защитники Украины, среди которых слуга народа от Криворожского горсовета Максим Трач, зачищают село Староселье Великоалександровского района.

«…Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня — в Староселье. Понемногу, шаг за шагом, Херсонская область освобождается от оккупантов», — сказал он в опубликованном видеокомментарии.

4. Богуславка Харьковской области

Об освобождении села Богуславска в Харьковской области сообщил в своем Telegram-канале Боровский поселковый совет.

«04.10.2022 Богуславка встретила вызволителей. Слава Украине! Героям Слава!» — говорится в сообщении.

5. Боровская Андреевка Харьковской области

Об освобождении Боровской Андреевки также сообщил в своем Telegram-канале Боровский поселковый совет.

«Село Боровская Андреевка — Украина. Слава нашим героям», — говорится в подписи к опубликованному видео, на котором на одном из зданий села устанавливают украинский флаг.

6. Малая Александровка Херсонской области

Об освобождении Малой Александровки сообщили Десантно-штурмовые войска Украины.

«Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области», — говорится в сообщении.

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