Первые российские мобилизованные начали сдаваться в украинский плен 1 4.10.2022, 23:09

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иллюстрационное фото

Оккупанты гуглят, как сдаваться.

Российские солдаты, которые получают повестки в рамках так называемой частичной мобилизации, массово сдаются в Украине в плен по проекту «Хочу жить». Программу основан Координационным штабом по вопросам поведения с военнопленными.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии «Обозревателю».

Всего за несколько недель на «горячую линию» штаба позвонили более двух тысяч призывников из РФ, которые не хотят становиться убийцами и пушечным мясом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одним из положительных примеров стал 26-летний Михаил Куликов из Орска, отправленный на фронт через пять дней после получения повестки из военкомата. Однако еще до того, как сесть на танк, он активно искал возможность избавиться от участи захватчиков.

«Я «гуглил», как сдаться в плен. Нашел государственный проект Украины «Хочу жить». Позвонил, там мне сказали, куда надо выйти и что сказать, чтобы меня не убили», – поделился своим положительным опытом россиянин.

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