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Британия обещает помогать Украине, пока последний российский танк не увезут с поля боя на тракторе

  • 4.10.2022, 23:55
Британия обещает помогать Украине, пока последний российский танк не увезут с поля боя на тракторе

Лондон никогда не признает попытку аннексии оккупированных территорий.

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России «до тех пор, пока эта война не будет выиграна».

Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Skynews.

Он заверил, что украинцы могут расчитывать на поддержку Великобритании до полного восстановления территориальной целостности.

«Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор», - заявил Клеверли.

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