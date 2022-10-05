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Оккупанты минируют Кременную и готовятся к обороне

  • 5.10.2022, 4:12
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Оккупанты минируют Кременную и готовятся к обороне

Для ВСУ это стратегически важный город.

Российские оккупанты начали подготовку к обороне Кременной (Луганская область). В городе наблюдается большое количество военнослужащих вооруженных сил РФ. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, фрагмент эфира которого Гайдай обнародовал 4 октября в Telegram.

«У нас есть информация о том, что достаточно много там оккупантов и они все минируют. Они разбрасывают мины-«лепестки», минируют дороги, минируют здания. Ну то есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины», – рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что Кременная – стратегически важный город, поскольку оттуда украинские военные могут наступать и в сторону Старобельска Луганской области, и в сторону Рубежного и Северодонецка Луганской области.

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