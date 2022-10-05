«Путину уже начали искать замену» 6 5.10.2022, 7:51

12,206

Фото: Getty Images

Эксперт назвал главных кандидатов.

Сейчас в России на замену главе Кремля Владимиру Путину ищут тихого и послушного кандидата, поскольку Украина в жесткой форме отказалась от переговоров с диктатором.

Такое мнение в эфире «Апостроф TV» высказал военный эксперт Валентин Бадрак.

По его убеждению, вряд ли рассматривают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами. Заместитель же председателя Совбеза Дмитрий Медведев вполне подошел бы под шаблон послушного мальчика, предполагает эксперт. Тот делал бы все, что ему прикажут, но глава политической партии «Единая Россия» запятнал себя клоунскими заявлениями об использовании ядерного оружия, ракет и т.д.

Валентин Бадрак объяснил, что надеется на замену Путину, ведь от его преемника, то есть фактически посредника, будет зависеть, насколько удачно могут быть проведены переговоры с Украиной.

По мнению эксперта, на эту роль может подойти, скажем, подпадающий под шаблон губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который имеет соответствующие качества, умеющий говорить, в отличие от руководителя Росгвардии Виктора Золотова, и умеющий думать, в отличие от того же Медведева. «Много еще имен называют, даже сына Патрушева Дмитрия. Но мне кажется, что это будет совершенно неизвестный, абсолютно нейтральный, похожий на серый силуэт Путина в конце 90-х годов», – рассказал свое видение Валентин Бадрак. По его словам, России нужен посредник, который изменит ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».