«Из 23 человек осталось только 7»: оккупант по кличке Людоед «подбодрил» российских мобилизованных

«Из 23 человек осталось только 7»: оккупант по кличке Людоед «подбодрил» российских мобилизованных10
- 5.10.2022, 7:36
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«Ждем вас», - заявил российский военный.
Российский оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали российские пропагандисты.
«У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим», - заявил российский оккупант.