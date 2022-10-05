«Из 23 человек осталось только 7»: оккупант по кличке Людоед «подбодрил» российских мобилизованных 10 5.10.2022, 7:36

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«Ждем вас», - заявил российский военный.

Российский оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали российские пропагандисты.

«У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим», - заявил российский оккупант.

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