Много оккупантов взято в котел: украинский спецназовец рассказал об особенностях наступления на Херсон

Много оккупантов взято в котел: украинский спецназовец рассказал об особенностях наступления на Херсон1
- 5.10.2022, 8:32
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Операция на юге отличается от контрнаступления в Харьковской области.
Украинский военнослужащий, боец Сил специальной операции, который выполняет спецзадания, рассказал, что наступления Вооруженных сил Украины на Харьковщине и Херсонщине существенно отличаются между собой. На юге защитники не могут сразу ставать в оборону так, как расстояние между селами очень малое.
Об этом боец рассказал в интервью «РБК-Украина». По его словам, на восточном направлении украинские военные при освобождении территории сразу ставали в оборонительные позиции. Однако на южном фронте это сделать сложнее.
«Так, например, по сравнению с востоком. Там ребята, освободившие территорию, могут сразу вставать в оборону. На херсонском направлении ситуация другая. Здесь деревня за деревней, между которыми небольшое расстояние – 2-2,5 километра. Когда мы освобождаем эти села, враг начинает крыть артиллерией и чем только по нашим позициям», – сказал защитник.
Поэтому, по его словам, и продолжается запрет на въезд в эти села как населению, так и волонтерам и журналистам.
«Это небезопасно. Бои продолжаются в зависимости от дальности выстрелов вражеской артиллерии. И все же ситуация под нашим контролем», – отметил защитник.
Военный добавил, что армия сейчас использует все силы, чтобы освободить Херсонскую область от оккупантов. Он заверил, что защитники будут стоять до конца.
«Сейчас в направлении Херсона идет наступление, много оккупантов взяты в котел. Пока не буду говорить, в каких населенных пунктах, чтобы успешно прошла операция», – добавил боец.