Байден запретил Минфину США менять на доллары белорусские СДР 1 5.10.2022, 8:41

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В понедельник 4 октября президент подписал (…) «Закон о запрете обмена СДР России и Беларуси», — говорится в сообщении.

Закон запрещает министру финансов США участвовать в сделках, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Беларуси. Также глава Минфина США должен убеждать другие страны в том, чтобы они также отказывались от конвертации СДР России и Беларуси в валюту. Кроме того, представители США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, должны выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Беларуси от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит конгрессу, что Россия и Беларусь «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины».

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