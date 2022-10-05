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Видеофакт: Первый российский мобилизованный сдался в плен по специальной программе

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  • 5.10.2022, 8:49
  • 4,230
Видеофакт: Первый российский мобилизованный сдался в плен по специальной программе

Он попал на фронт спустя пять дней после получения повестки.

Первый российский мобилизованный по прибытии в Украину добровольно сложил оружие и сдался в плен с помощью проекта «Хочу жить». Его историю опубликовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину спустя пять дней после получения повестки.

«Перед тем, как отправиться на медкомиссию, гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не стать убитым. Нашел в Telegram канал «Хочу жить» – это государственная программа Украины. Там нашел номер, позвонил по телефону, мне объяснили, что и как надо делать, куда выйти и что сказать, чтобы меня не убили», – рассказал мужчина.

Напомним, сразу после объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в Украине зафиксировали резкий рост обращений от граждан РФ на «горячую линию» проекта «Хочу жить» по поводу сдачи в плен.

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