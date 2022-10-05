В Беларуси активнее заработали военкоматы 5.10.2022, 8:55

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Де факто наблюдаются признаки «скрытой» мобилизации.

Диктатор Лукашенко официально признал, что Беларусь участвует в войне против Украины, однако якобы «не посылают туда своих военных». Вместе с тем военкоматы в стране начали работать активнее.

Об этом «24 каналу» рассказал корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский. Более того, есть признаки, что Беларусь готовится к приезду российских «мобиков», чтобы их учили перед отправлением на войну в Украину.

Поэтому, несмотря на то, что диктатор Лукашенко заверил, что мобилизацию проводить не будут, определенные признаки наблюдаются.

«В Беларуси есть повышенная активность деятельности военкоматов. Они сверяют документы, кому-то присылают. То есть, организуют работу», – сказал Калиновский.

Он предположил, что, может быть, таким образом готовятся к очередному призыву. Что касается полномасштабной мобилизации, то готовность на том же уровне, что и в России.

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