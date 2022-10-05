Кадыров против Лапина: как далеко зайдет глава Чечни 5.10.2022, 9:03

Коллаж: RFE/RL

Выпад в сторону армейского командования пришлось комментировать Кремлю.

На фоне аннексии четырех областей Украины и кульминационного концерта на Красной площади российские пропагандистские СМИ оставили практически незамеченной сдачу Лимана – городок с двадцатью тысячами жителей в Донецкой области Украины с мая находился под российской оккупацией. Единственным из федеральных политиков, позволивших себе резко раскритиковать Минобороны за это, оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он разразился гневной речью и назвал «бездарью» командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, пишет «Кавказ Реалии».

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», – написал в своем телеграм-канале Кадыров. Он призвал к кардинальным мерам вплоть до объявления военного положения и использования ядерного оружия в Украине.

Выпад Кадырова в сторону армейского командования пришлось комментировать Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал ему «исключить эмоции» при оценке войны.

Пропагандистский раскол

За несколько дней пост Кадырова собрал более 250 тысяч лайков и вызвал широкое обсуждение в российских пропагандистских телеграм-каналах. Комментаторы раскололись на два лагеря: тех, кто счел выпад главы Чечни своевременным (и даже чуть запоздалым), и на тех, кто посчитал его неуместным и заказным. Еще часть авторов прокремлевских пабликов проигнорировала заявление, дипломатично пожелав не обострять отношения ни с Минобороны, ни с кадыровцами.

«С сожалением прочли новость о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина, который был ответственен за оборону на Харьковском направлении после «перегруппировки». Есть такая хорошая пословица: «выше головы не прыгнешь»…», – например, написал провластный телеграм-канал с миллионом читателей «Рыбарь».

«Генерал-полковник Лапин может выступить сейчас лишь в качестве клапана для спуска пара накопившегося народного гнева, пав жертвой медийных разборок, которые не приведут к решению системных проблем, коррозией поразивших всю командную армейскую вертикаль», – заявляет другой крупный пропагандистский канал «Военный осведомитель».

«Вал писем в личку: генерал Лапин то, генерал Лапин се, прав, виноват, Кадыров обличает и т.д. Молчу про Лапина, ибо не служил под его началом и не знаком лично. Во-вторых, удивительно, что с такой связью и с таким управлением на тактическом уровне мы еще 20 дней обороняли Красный Лиман в условиях превосходящих сил противника… Это просто стыдно. С этим мы вступили в войну, простите, в СВО. В этом Лапин виноват?» – возражает Кадырову Юрий Котенок, ведущий телеграм-канала под названием «Vоенкор Котенок Z».

Среди кремлевских пропагандистов на стороне Кадырова оказался и известный как «повар Путина» создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. «Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги». Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт», – заявил он.

Прощупывание границ дозволенного

Вряд ли кто-то другой из глав регионов и даже федеральных политиков в нынешних российских реалиях осмелился бы критиковать руководство Генштаба и Минобороны. Но за последние дни это не первый выпад Кадырова относительно принимаемых Москвой решений.

24 сентября глава Чечни заявил, что мобилизация должна проводиться за счет военнослужащих силовых ведомств: от МЧС и судебных приставов до ФСО и пограничников. За два дня до этого политик раскритиковал обмен пленными, в ходе которого на бойцов полка «Азов» обменяли пророссийского украинского политика и бизнесмена, кума Путина (ставшего крестным отцом его дочери Дарьи. – Прим. ред.) Виктора Медведчука.

«Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих», – отреагировал Кадыров.

Выпад Кадырова в сторону генерала Лапина массово перепостили провластные российские паблики, которые при этом редко брали эмоциональные посты главы Чечни, например, по вопросам внутренней политики, указывает политолог Андрей Гусий.

«Еще один важный показатель – продолжение активности Кадырова. Прежде после излишне жестких выпадов в адрес правительства или администрации президента его поправляли, он на какое-то время замолкал и менял риторику. Сейчас ситуация выглядит иначе – он продолжает активность без корректировок», – продолжает собеседник.

Речь главы Чечни не стала выплеском накипевшего, а была вполне подготовленной и, может быть, даже согласованной, судя по стилистике и опубликованным данным, резюмировал Гусий.

«Да и озвучил Кадыров тему, о которой говорили все, но не на таком уровне. Думаю, что дальше будут организационные выводы», – подытожил политолог.

Среди причин резких заявлений Рамзана Кадырова есть самые разные – от стремления чеченского политика выделится до прощупывания общественной реакции на назначение виновных за провалы в войне, говорит руководитель чеченского общественного движения «Толам» Джамбулат Сулейманов.

«Генерал Лапин стал козлом отпущения. Очевидно, что произошедшее под Лиманом – не его вина. Поставь на его место любого главнокомандующего, результат был бы тот же. Если бы на месте Лапина был Кадыров, исход мог бы оказаться в сотню раз хуже – один хоть генерал с реальным боевым опытом, а второй тиктокер», – указывает эксперт.

Джамбулат Сулейманов уверен, что проблема – в развязывании войны без учета ситуации в армии. Он предположил, что Кадыров может занять место «кремлевского шута», которое раньше было у скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского – через него, порой в эмоциональной и резкой форме, озвучивалось то, что Кремль не мог заявить публично.

«Я не верю, что такой человек, как Кадыров, готов к подобным самостоятельным заявлениям без позволения Кремля», – заключил руководитель движения «Толам».

На пути к войне компроматов

Кадыров и Пригожин, играющие ключевые медийные роли в этой войне, пытаются дистанцироваться от поражения: «Это, мол, не мы войну проигрываем, это они, Минобороны» – так оценивает выпад чеченского политика российский политолог Аббас Галлямов.

Фамилию генерала Лапина большинство узнало только после заявлений Кадырова, указывает член совета фонда «Либеральная миссия» политолог Сергей Жаворонков: «Министр обороны Шойгу и клан Тимченко, связанный с ним, – это контроль над бюджетом в 4,5 млрд рублей в этом году и почти 5 трлн в следующем. Кадыров и Пригожин хотели бы сами распоряжаться этими деньгами».

«Основания для такой смены вроде бы есть – военные поражения российской армии. Но поражения у нас признавать не принято. У нас же не отступление, а «перегруппировка», по бравому солдату Швейку. Потому я не очень верю в отставку Шойгу и остального руководства военного ведомства», – подытожил эксперт.

Еще один политолог, попросивший не указывать его имени (так как находится в России, где независимая оценка войны в Украине может стать поводом для уголовного дела. – Прим. ред.), заметил, что с начала войны у Кадырова сменилась пиар-команда, благодаря чему тот же телеграм-канал «раскрутился» с 50 тысяч подписчиков в начале года до 3 млн сегодня.

«Ведущие канал люди подчеркнуто используют слова и обороты, которых в лексиконе Кадырова нет. Например, в посте о Лапине вставлено устаревшее слово «непотизм», значение которого академик Кадыров вряд ли знает. И очевидно, что эта команда согласовывает тексты с администрацией президента. Вполне вероятно, там уже начали рассматривать варианты персон, которых можно объявить виновными в военном провале. Будет ли это Лапин – сегодня сказать сложно», – рассуждает спикер.

По оценке политолога жесткая реакция на слова Кадырова в крупных пропагандистских телеграм-каналах, которые могут быть связаны с Минобороны России, свидетельствует о том, что военные будут медийно отбиваться от попыток сделать их крайними. В этом случае может начаться война компроматов, в том числе и с публикацией компрометирующих сведений о действиях кадыровцев на фронте.

Ранее власти Украины и международные структуры заявляли о массовых военных преступлениях российской армии в ходе боевых действий и во время оккупации восточных областей страны. К преступлениям могут быть причастны и кадыровцы.

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