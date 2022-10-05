Пропагандисты РФ развернулись против Путина Олег Жданов, «Новое время»

5.10.2022, 9:21

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Олег Жданов

Удивительные вещи происходят.

Обрушение фронта николаевско-криворожского направления, как пишут в российских военных телеграм-каналах, в перспективе будет означать потерю плацдарма на правом берегу реки Днепр. Это наша главная задача на сегодняшний день в ходе этой контрнаступательной операции — ликвидация плацдарма на правом берегу и освобождение Херсона. И русские это понимают.

Кстати, потеря этого плацдарма фактически снимает с повестки дня вопрос дальнейшего наступления российских войск на Николаев и Одессу и захват Молдовы, отрезав Украину от Черного моря. Это то, о чем мечтал Путин.

Думаю, что российские военные понимают: ситуацию сегодня изменить невозможно. И, кстати, даже в Генштабе РФ раздаются более или менее трезвые голоса, что война проиграна. Никакая мобилизация уже ситуацию не спасет. Мобилизация может сыграть роль минимум через полгода. И то при условии, если они ее закончат, соберут этих мобилизованных, сформируют из них воинские части и подразделения, проведут полный цикл обучения вплоть до боевого слаживания. Правда, слабым звеном в этой цепочке может стать вооружение и техника, на которую они их посадят. Это будет устаревшая советская техника, снятая с долгосрочного хранения. Но на сегодняшний день можно констатировать, что стратегически эта война уже проиграна. Трансформация политических намерений в военные задачи, их несоответствие приводит к катастрофе — когда реальность на линии фронта сталкивается с теми политическими желаниями, которые выражает глава этой страны.

Что касается действий США, то, на мой взгляд, у них есть свой сценарий этой войны, и они не очень торопятся. Судя по тому, как они оттягивали тот же ленд-лиз, как очень медленно поставляли нам вооружение, и только сейчас начали поступать более или менее соответствующие партии по нашим запросам. Думаю, что, вероятно, где-то там в глубинах Белого дома, считают, что еще не время предоставлять нам те же ракеты ATACMS. Поэтому периодически всплывают разговоры и дебаты по поводу предоставления или непредоставления. Все равно американцы их нам предоставят. Но чуть позже. В то же время мы должны помнить такое — оружие любит тишину, как и деньги. Не будут же на каждом перекрестке стоять глашатаи и кричать, что сегодня три танка предоставили, а завтра дадут еще четыре.

Что касается внутренней ситуации в России, которая разворачивается на фоне успешного наступления ВСУ. Не думаю, что Кремль согласовывал изменение риторики федеральных каналов и высказывания Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина о Генштабе РФ и генерале Лапине. Удивительные вещи происходят. Пропагандистская машина разворачивается против Кремля. Сегодня на федеральных каналах признают провал «СВО», говорят, что они построили наиболее гнилую и коррумпированную систему управления государством. Да, сегодня еще не называют фамилию «Путин», но я думаю, что до этого остался всего лишь один шаг. А Кадыров с Пригожиным, думаю, действуют в интересах другой политической силы или группы людей или части российской элиты, которая будет первой расшатывать ситуацию под снятие Путина. То есть начинается процесс конфигурации политической системы в РФ. Кстати, в пазл смены политической элиты РФ вкладывается то, что президент Украины Владимир Зеленский ввел решение РНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский сказал «мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

Олег Жданов, «Новое время»

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