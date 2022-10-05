«Заработал на дом под Минском, машину и купил несколько мотоциклов» 5.10.2022, 9:31

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Истории успешных белорусов, которые в школе были троечниками.

Прекрасная учеба в школе не гарантирует успеха во взрослой жизни, как и сплошные двойки с тройками не означают, что ребенка ждет печальное будущее. Тем не менее обычно в жизни троечника должно что-то случиться, чтобы он начал стараться. Журналисты onliner.by попросили своих читателей — бывших троечников, которые стали успешными, — рассказать, как им удалось построить карьеру.

«Жалею, что в школе учился плохо, — так бы стал успешным на несколько лет раньше»

Сейчас Дмитрию из Минска 44 года. Примерно 12 лет назад он открыл свой первый бизнес, с тех пор работает сам на себя и дает работу другим. А в школе был, как он сам выразился, серым троечником.

— В школьное время вокруг меня были хулиганистые мальчики, которые занимались ерундой, а не учебой, у нас только девочки учились хорошо. Я тогда мало думал, чем это все закончится, забивал на школу. Родители меня пугали, говорили, что стану дворником и буду подметать улицы, а мне казалось, что все у меня нормально. Перспективы взрослой жизни меня не сильно беспокоили.

После школы Дмитрий поступил туда, где ему не было интересно: в машиностроительный колледж на техника. Ему не нравились ни предметы, ни то, что нужно ходить по заводам и смотреть, как работают станки. Его несколько раз пытались отчислить из-за плохой учебы и в итоге отчислили на последнем, четвертом курсе. Это стало переломным моментом, который разделил историю на до и после.

— Отчисление из колледжа стало для меня серьезным ударом. Из-за того, что я плохо учился, мне пришлось пойти подсобным рабочим на бильярдную фабрику. Мне стало не по себе, в тот момент я понял, как важна учеба, и решил что-то менять.

Дмитрий решил снова идти учиться в колледж, но уже на специальность, которая показалась ему перспективной и интересной: на экономиста.

— На экономику я поступал уже на платное, и мне пришлось параллельно работать сторожем, потому что родители сказали: мы тебя толкали-толкали, ты ничего не делал, так что теперь иди работай и сам оплачивай свою учебу. С одной стороны, это было очень жестко, мне было 17 лет. С другой — они были правы, ведь со мной раньше пытались вести беседы, а я подставлял родителей. Меня несколько раз пытались отчислить из колледжа, но выводов я не делал. Я пошел работать, у меня были ночные смены, после которых я шел на учебу.

Сразу после колледжа Дмитрий нашел работу: пошел в налоговую инспекцию, работал параллельно с учебой в институте. Потом трудился на менеджерских должностях в разных компаниях. Потом товарищ предложил ему открыть свое дело, и в 32 года Дмитрий создал свою первую фирму — предприятие в строительной сфере.

— Хотя я до этого не работал в строительстве, адаптироваться мне помогло мое институтское образование — я быстро разобрался в документах, мне все стало понятно. Строители и прорабы не могли понять, что у меня нет строительного образования, я нормально влился. Мое первое предприятие было небольшое, я потом его продал. А после этого, в 2016 году, открыл компанию «ЕвроЖЭС». Опять же не скажу, что это большое предприятие, которое приносит сверхприбыль, но я неплохо зарабатываю.

Жалею, что плохо учился в школе, потому что я причинил много страданий своим родителям, а главное — упустил время. Я сначала потратил больше трех лет на колледж, еще полгода работал подсобным рабочим. Потом еще два года учился в колледже. То есть только на учебу в колледжах у меня потрачено шесть лет — это приличное время. Если бы я хорошо учился в школе, то сразу после одиннадцатого класса поступил бы в институт и быстрее вышел бы в мир хорошим профессионалом. Быстрее бы стал зарабатывать, продвигаться по карьере и в бизнесе.

В школе получал по химии двойки, а теперь владелец фармацевтической компании

Дмитрию из Витебска сейчас 42 года, уже пять лет он управляет собственной консалтинговой фармкомпанией.

— У меня были не то что тройки, были даже двойки за четверть. Я думал, что из-за химии вообще не получу аттестат после одиннадцатого класса, чуть вытянул на тройку. Кроме химии, у меня ничего не получалось с математикой и русским, белорусским, английским языками. Я поменял пять школ: меня просили перевестись, чтобы не портить статистику. Я относился к этому спокойно, как и к оценкам.

После школы Дмитрий планировал идти в БГУ, но не прошел по конкурсу, зато на платное в витебский частный вуз взяли без экзаменов. Этот вуз парень не окончил: перевелся в Полоцкий государственный университет. Его тоже не окончил: бросил, уехал на заработки за границу. Вернулся — поступил в Витебской госуниверситет, но и там что-то пошло не так. Зато недавно, в 42 года, наконец получил первое высшее образование: заочно окончил ветеринарную академию в Витебске.

— Я бросал учебу в институтах и университетах, потому что не успевал учиться. Находил работу, которая интересовала меня больше, чем учеба. Бросил университет в Полоцке ради другой жизни. Уехал в США, где проработал три года по программе Work and Travel без знания языка, без всего. Пошел там сразу работать в кафе.

— Официантом?

— До официанта еще нужно было дорасти! Я убирал подносы, заносил их на кухню. Параллельно работал в супермаркете на выкладке товаров. Вернулся в Беларусь, год проучился и снова уехал в Америку — работать моряком, мне хороший друг предложил.

После Америки Дмитрий снова вернулся в Беларусь и устроился на кондитерскую фабрику мельником. Как же мельник, бывший моряк, мерчандайзер и разносчик подносов стал владельцем собственной компании?

— После фабрики я пошел в продажи, занимался экспортом продукции для сельского хозяйства. Мне эта сфера так понравилось, что я, можно сказать, стал ее фанатом. Со временем пришла идея открыть свою компанию и продавать медпрепараты для сельского хозяйства. Выбрал именно их, потому что это было предложение друга. Биотехнологии мне так понравились, что химию, биохимию в академии я учил уже хорошо. Удивительно, что в школе она мне не давалась, а в 40 лет в университете я ею уже увлекался.

Дмитрий не захотел рассказывать, какую жизнь может позволить себе благодаря тому, что владеет компанией, лишь дал намек на свой уровень дохода:

— Пускай мой успех оценивается по путешествиям: в этом году я был на Эльбрусе вместе с женой, в следующем планируем на Эверест. Я был в большинстве стран мира, больше ста посетил так точно. Для меня путешествия с семьей — это очень важно. У меня и по работе много заграничных поездок.

— Вам в школьное время не говорили, что будете работать дворником?

— Нет, а что в этом страшного? Вы знаете, профессиональный клинер нормально получает, это довольно сложная работа. У нас какое-то советское предубеждение в отношении дворников.

Учился на тройки, но за два месяца подготовился и поступил в университет — лишь бы не идти в армию

Сейчас Владимиру 40 лет, школу он окончил в конце девяностых. После одиннадцатого класса получил аттестат, в котором две трети оценок — это тройки. Тем не менее парень за два месяца смог подготовиться к поступлению в Белорусский государственный аграрный технический университет.

— Я смог так быстро подготовиться, потому что не хотел в армию (смеется. — Прим. Onliner). Нужно было подготовиться к сдаче математики, физики и языка. Хотел в БГУИР, но меня туда не взяли из-за здоровья: когда-то у меня было отслоение сетчатки глаза. Поэтому я пошел в БГАТУ на техническую специальность. Туда было сложнее поступить, потому что там был целевой набор, и почти все бюджетные места заняли целевики. Я все равно поступил на бесплатное, хорошо сдав экзамены, на 4,5 балла из 5. Я могу сесть и за раз многое выучить, запомнить, у меня в такой момент дикая производительность, поэтому я хорошо сдал экзамены при поступлении.

Учеба в университете пошла хорошо на втором курсе, когда я понял, что можно на заказ за деньги писать курсовые и расчетно-графические работы, а для этого мне пришлось изучить предметную область.

С мотивацией к учебе в университете было все окей: на горизонте маячили вполне живые деньги, которые были мне крайне нужны. Я вошел во вкус, а дальше все получилось как-то само. В каждой специальности есть такие предметы, от которых студенты вешаются. У «строителей» в институте это был сопромат, у «механиков» — термех, у «электриков» — ТОЭ. У меня это были теоретические основы электромеханики, я изучал их в три секунды. А это сплошная тригонометрия, которую я не знал ни в школе, ни на первом курсе. Мне все давалось легко, как по щелчку пальцев, сам удивлялся.

После университета Владимир пять лет проработал по специальности за хорошие деньги, а потом, когда зарплата перестала устраивать, перешел в IT и легко влился в новую сферу, потому что увлекся программированием.

— Что же мешало вам хорошо учиться в школе?

— В начальной школе я был отличником, потому что начальная школа не предполагает, что ты будешь постоянно и равномерно что-то делать. А уже начиная с пятого класса оценки начали катиться вниз: нужны были не только способности, нужно было пахать. В силу того, что у меня был и остается дефицит внимания, впахивать у меня не получалось, учиться стало неинтересно. Класса после пятого-шестого я вообще перестал делать домашние задания.

Но я поступил в вуз, потому что умею взять себя в руки, за короткое время изучить и запомнить много информации. Не думайте, что это легко. Перед поступлением, когда я готовился с репетиторами, у меня крыша ехала, я ночью просыпался и доказывал теоремы на стене. После такого рывка у меня был откат, ощущение, как будто меня разобрали на части.

— Родители когда-нибудь ругали вас за плохую учебу?

— Нет. В одиннадцатом классе из-за прогулов я получил кучу неаттестаций, маму вызвали к директору. И никакого негатива от нее я потом не услышал, она сказала: «Дружочек, это твоя жизнь, как ты ее построишь, так она и пройдет. Никто тебя водить за ручку не собирается».

— Когда мы искали героев для текста, вы о себе написали: «Я успешный троечник». В чем проявляется ваш успех? У вас есть дом, дорогая машина?

— Для меня это не критерии успеха, хотя я заработал на дом под Минском, машину и купил несколько мотоциклов. Для кого-то показатель успеха — это крутая машина. Я когда-то тоже был таким. Через месяц после защиты диплома я купил себе BMW 7-й серии — старенькую, состояние не очень, но зато у меня «бэха семерка». И думал, что я крут. Думал, что, чтобы быть успешным, достаточно обзавестись какой-то статусной вещью. Жизнь очень быстро вернула меня в реальность. Оказалось, что аппетит BMW — от 16 литров на сотню по городу, запчасти стоят каких-то невообразимых денег, а у вчерашнего студента в карманах ветер гуляет. И я эту BMW выменял на ВАЗ-2105. Успех для меня — это когда ты оглядываешься на прожитые годы и нет ощущения, что прожил их зря. А дом, машина, мотоциклы, путешествия и прочие ништяки — это всего лишь приложения к успеху.

Эксперт: «Успешными или неуспешными в равной степени могут стать и троечники, и отличники»

Согласно данным опроса, проведенного в 2016 году исследовательским сайтом Stack Overflow в западных странах, после пяти лет непрерывной работы образование практически не влияет на величину заработной платы. Алла Исаева, управляющая компанией «Административный ресурс», говорит, что успешность человека зависит не от того, как он учится, а от его мотивации чего-то достигать.

— Успешными или неуспешными в равной степени могут стать и троечники, и отличники. На мой взгляд, именно мотивационная заинтересованность является движущей силой в достижении целей. Вероятность достижения успеха и стремление к нему зависит от внутренней планки, от собственной потребности достигать «жизненных вершин». Тяга к достижениям заложена в человеке с раннего возраста и находится вне влияния школьных оценок.

По мнению эксперта, бывшие троечники могут добиваться прекрасных результатов на работе — например, за счет умения находить подход к людям с разными особенностями характера, они могут быть компетентными в преодолении возможных конфликтных и полуконфликтных отношений между людьми, могут создавать условия для того, чтобы лучшие специалисты нашли продуктивные решения.

— Отличники и троечники используют разные стратегии: первые более предрасположены к технологической, производственной компетентности, а вторые — к стратегии компетентности в системе межличностных отношений, социальной конкуренции. Троечники могут хорошо влиться в область управления и организаторской деятельности.

Эксперт напоминает, что также есть такая категория, как хорошисты, а они, по результатам исследования компании Romir Monitoring в России, составили 56% среди топ-менеджеров, тогда как бывшие отличники и троечники — по 22%.

Какой тогда смысл от хорошей учебы?

— Высокая академическая успеваемость — например, высокий средний балл, красный диплом — это сигнал относительно высокой производительности работников для работодателей, соответственно, это может являться механизмом селекции наиболее способных сотрудников и приносить экономическую отдачу в виде более высокой заработной платы на рынке труда. А еще Чарльз Килфой, помощник вице-президента по успехам учащихся из Северо-Восточного университета в американском штате Массачусетс, утверждает, что по статистике человек со степенью бакалавра обычно зарабатывает за свою жизнь на миллион долларов больше, чем человек со средним образованием. Аналогичен сценарий и для тех, кто имеет степень магистра.

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