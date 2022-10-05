«Оформил на себя Tesla – и тут позвонили из налоговой» 4 5.10.2022, 9:53

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Белорус рассказал, как год назад помог знакомому пригнать авто.

Белорус Игорь год назад по просьбе знакомого, который занимается пригоном машин из США и Европы, стал «вешалкой» – оформил на себя дорогой электромобиль за 155 000 рублей, за что получил 400 долларов «в награду».

Он выдал доверенность, заверенную нотариусом, и историю эту практически забыл. Но ее напомнила налоговая...

«Двери» прикрыли?

Как рассказал Игорь «Автобизнесу», ему недавно позвонили из налоговой и спросили, получал ли он их письмо.

«Со страху трубку положил и побежал на почту, поскольку мы все лето с семьей в деревне пробыли, может, что и приходило, – объясняет Игорь. – И да, приходило письмо о проведении камеральной проверки, мол, доходы свои распишите, расходы и прочее и в налоговую сообщите. «Погуглил» в интернете, а там полно похожих историй среди тех, кто на себя дорогие авто оформлял. Но как выкручиваться из всего этого, информации мало. Что мне делать, будет ли налоговая интересоваться историей «моего» автомобиля, ведь «моим» он был от силы пару недель?»

Напомним, что еще в начале 2021 года ИМНС Беларуси в своем Telegram-канале опубликовала «среднестатистический портрет покупателя Tesla». По данным налоговиков, покупателями недешевых электромобилей выступали, мягко говоря, далеко не самые богатые белорусы. А раз цифры в виде расходов и доходов не сходятся, то это для налогового инспектора как красная тряпка для быка. Вот и присылают они «богачам» письма – отчитайтесь, откуда деньги.

Схема с «вешалками» отнюдь не новая, просто в Беларуси при ввозе электромобилей существуют льготы, которых в России нет, и по этой причине после таможенного оформления «электрички» убывали в направлении соседней страны. «Двери» в марте этого года прикрыли, но «щели» в них все равно умудряются находить.

Справка Автобизнеса

Решением Евразийской экономической комиссии №39 от 17 марта 2022 года физические лица могут ввозить на таможенную территорию Союза сроком по 31 декабря 2023 года включительно и любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов моторные транспортные средства с электродвигателями для Республики Армения, Беларуси, Казахстана и Кыргызской Республики.

Не допускается передача прав владения и пользования ввезенных электромобилей гражданам России или лицам с ПМЖ на территории этой страны. Такие ограничения действуют до полной уплаты ими пошлин и налогов.

Как будут проверять

Камеральная проверка – это сопоставление расходов и доходов. Проверить могут информацию за последние 10 лет, а могут и больше при наличии определенных условий. При этом применяются положения Инструкции о порядке сопоставления сумм расходов и доходов физического лица (постановление МНС РБ №24). И в ней есть кое-что интересное.

Если проверяемый укажет, что деньги ему подарили или он получил их в наследство, то эти средства учтут как источник дохода, но только после проверки платежеспособности умершего. Если она подтверждена не будет, увы...

Аргумент «взял в долг» тоже может не сработать, поскольку в силу ст. 761 ГК в том случае, если сумма займа превышает 10 базовых величин (свыше 320 руб.), договор займа должен быть составлен письменно. Расписка при этом также подойдет. При отсутствии таких документов доход могут не подтвердить.

При этом доходы не учтут, если:

- отсутствует возможность или реальность получения таких средств;

- имеются расхождения об условиях и порядке получения дохода в информации, представленной проверяемым и человеком, который указан как источник дохода;

- указан доход, с которого не уплачены налоги.

Если цифры не сошлись (расходы превысили доходы), то составляется акт, в котором будут указаны все необходимые расчеты с требованием уплатить доначисленные налоги в порядке главы 18 НК "Подоходный налог с физических лиц". Получается такая формула:

расходы минус доходы равно сумме неучтенного дохода, от которой отнимается 20% подоходного налога, подлежащего уплате.

Именно эта ставка установлена в отношении физических лиц, если налоговыми органами установлено превышение расходов над доходами (пп. 7.1 п.7 гл. 214 Особенной части НК).

Что делать

Ответ однозначный – платить, на что будет дано 30 дней. В противном случае налоговое обязательство будет исполнено принудительно (гл.7 Общей части НК). «Инструментов» для этого предостаточно, вплоть до ареста имущества и запрета на выезд за пределы страны. Если придется, то даже деньги с баланса телефона могут списать в счет уплаты долга.

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