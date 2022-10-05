В Беларуси утвердили порядок работы вузов 5.10.2022, 10:12

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Лукашисты определили, какие «функции и задачи» есть у вузов кроме учебных.

В Беларуси Министерство образования утвердило порядок работы вузов. Положение, регламентирующее деятельность белорусских учреждений высшего образования опубликовали на Национальном правовом портале.

Так, согласно постановлению Минобразования (№311 от 16 сентября 2022-го) в Беларуси определены функции, задачи, обязанности и права вузов.

Например, среди задач высших учебных заведений, кроме подготовки специалистов с высшим образованием и организации научной деятельности перечисляют: развитие личности студентов, их «гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание», создание безопасных условий для учебы, а также организацию идеологической работы и реализацию государственной «молодежной политики».

В функциях белорусских вузов указаны:

- распределение выпускников;

- трудоустройство в счет брони;

- организация и проведение олимпиад, турниров, конкурсов и т.д.;

- соцзащита обучающихся;

- организация и осуществление маркетинговых исследований;

- мониторинг рынка образовательных услуг и другие.

Кроме того, в постановление Минобразования определяются вопросы деятельности органов самоуправления в вузах. Положение распространяется на все высшие учреждения образования в Беларуси, то есть любой формы собственности и подчиненности.

Документ вступает в силу сразу после опубликования.

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