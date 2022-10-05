Задержан главный инженер «Милкавиты»1
- 5.10.2022, 10:40
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Против Александра Стругальского возбудили уголовное дело.
За «финансирование экстремистских организаций» задержали главного инженера «Милкавиты» Александра Стругальского, пишет zerkalo.io.
Ему также вменяют в вину подписку на «экстремистские ресурсы» и попытку «срыва референдума» 2022 года на избирательных участках в Гомеле.
Материалы переданы в УСК по Гомельской области для возбуждения уголовного дела по ст. 361−2 («Финансирование деятельности экстремистского формирования») УК Беларуси. По этой статье максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.