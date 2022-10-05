Лунинчанин о возможной мобилизации: Лучше срок, чем черный мешок 3 5.10.2022, 10:55

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Белорусы отказываются быть «пушечным мясом».

В Беларуси активно обсуждают мобилизацию, которая возможна вслед за российской в поддержку агрессора. Лунинчанин рассказал «Медиа-Полесье», что думают о допустимой принудительной отправке на кровопролитную войну в Украине.

Иван, 34 года, менеджер, Лунинец:

— На чьей стороне правда? Правда на стороне того, кто защищает свои земли. Это ясно. Истина. Амбиции чьи-то? Я лично не в восторге, что мы были втянуты в решение чьих-то амбиций. Непонятным товарищем, который сам себя назначил, сам себя считает президентом. Люди этого не поддерживают. Люди боятся, что будут втянуты в это на ровном месте. Как это закончится? По сегодняшнему дню видно, за кем инициатива. И ясно что ничего хорошего для России не будет. Влазить в эту ж..у нам? Я лично не намерен. Как по мне, лучше срок, чем черный мешок.

Что там могут сделать простые люди , которые никакого отношения к военному делу не имеют?! Выступать в качестве мяса? Так себе перспектива. И самое главное — смысла в этом никакого нет. Тут российская профессиональная армия обо...лась. Потому что воюет практически против всего мира. Как Гитлер во Вторую мировую.

Ничем хорошим мобилизация белорусов не закончится. Сейчас загонять на войну обычных людей, которые вчера сидели за компьютером, работали мастерком или баранку крутили?! И это против ВСУ, которые за 8 лет так наблатыкались при помощи НАТО! Они расквасят кого угодно. Смысла не вижу. Смысла — самое главное, нет!

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