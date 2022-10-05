В Харьковской области военные РФ вырывали украинцам золотые коронки
- 5.10.2022, 11:09
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Опубликованы жуткие кадры из застенков оккупантов.
В селе Пески-Радьковские Харьковской области следователи нашли пыточную российских оккупантов. Там российские военные издевались над украинцами — местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ.
Ужасные кадры из пыточной опубликовал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Соседи постоянно слышали оттуда крики. Следователи нашли ужасную пыточную в с. Пески-Радьковские», - написал он.
По его словам, после деоккупации Харьковской области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а местные жители дают показания.
«После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных - местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ» - написал Болвинов.
На данный момент полиции точно известно о пытках. Людей заживо закапывали и выкапывали из земли, применяли противогаз с тлеющей тряпкой.
Также правоохранители обнаружили коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.
Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.
«Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой пыточной. Правосудие найдет каждого виновного», — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обнародованная полицией информация шокирует. Украинцы сравнили действия российских оккупантов с военными преступлениями фашистской Германии.