В Харьковской области военные РФ вырывали украинцам золотые коронки 5.10.2022, 11:09

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Опубликованы жуткие кадры из застенков оккупантов.

В селе Пески-Радьковские Харьковской области следователи нашли пыточную российских оккупантов. Там российские военные издевались над украинцами — местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ.

Ужасные кадры из пыточной опубликовал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Соседи постоянно слышали оттуда крики. Следователи нашли ужасную пыточную в с. Пески-Радьковские», - написал он.

По его словам, после деоккупации Харьковской области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а местные жители дают показания.

«После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных - местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ» - написал Болвинов.

На данный момент полиции точно известно о пытках. Людей заживо закапывали и выкапывали из земли, применяли противогаз с тлеющей тряпкой.

Также правоохранители обнаружили коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.

Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

«Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой пыточной. Правосудие найдет каждого виновного», — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обнародованная полицией информация шокирует. Украинцы сравнили действия российских оккупантов с военными преступлениями фашистской Германии.

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