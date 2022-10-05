В Беловежской пуще нашли редкого хруща 5.10.2022, 11:14

Он самый крупный из европейских видов.

Всем с малого детства хорошо знаком майский жук, которого по научному именуют майским хрущом. В Беларуси часто встречаются два его вида — западный и восточный майский хрущ. Об этом рассказали в национальном парке.

Но в Беловежской пуще нашли их ближайшего родственника, который намного красивее и крупнее — самый крупный из европейских видов хрущей (Melolonthinae) — хрущ мраморный (Polyphylla fullо).

Специалисты отметили, что этот жук встречается в Северной Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Редок на большей части своего центрального и северного ареала, становясь локально обычным или многочисленным только на юге, хотя большие популяции иногда встречаются на северных прибрежных дюнах.

— Похоже, что в последнее время он пережил общее снижение численности, поэтому в некоторых странах находится под защитой — например в ряде регионов России, — добавили в нацпарке. — Его северная граница — юг Швеции, восточная — Кавказ и восток Ирана. В Беловежской пуще эти жуки отмечались только на польской территории, попадались и рядом в Гродненской и Брестских областях.

А в Беловежской пуще он отмечен впервые, поскольку относительно малочисленный и в руки ученых попадает здесь редко.

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