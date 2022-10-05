Медики обнаружили у людей орган, который способен сам себя регенерировать 5.10.2022, 11:27

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Разгадана удивительная способность его омолаживать себя.

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире. Доктор Каролин Лерхенмюллер объясняет, почему сердца людей более изменчивы, чем мы думали, и как это использовать это для улучшения состояния здоровья. Об этом пишет Spiegel (перевод — lenta.ua).

«Образ жизни играет самую большую роль. Это включает в себя физическую активность, здоровое питание и много сна. И, конечно же, нельзя курить сигареты. В кардиологических исследованиях мы до сих пор много занимались тем, что можно сделать, когда сердце уже больно. Но я думаю, что важно понимать механизмы, которые поддерживают здоровье сердца» - отмечает доктор.

Вместе с коллегами доктор Каролин Лерхенмюллер исследовал новый аспект, а именно, может ли сердце регенерировать себя.

Медик рассказал: «долгое время мы думали, что сердце не может образовывать новые клетки, в отличие, например, от печени, которая действительно может вырасти снова. Но теперь мы нашли на мышах доказательства того, что новые клетки сердечной мышцы могут расти снова у взрослых. Клетки сердечной мышцы могут быть потеряны в результате процесса старения и болезней. Наше исследование предполагает, что мы можем сместить баланс в сторону регенерации. Возможно, мы можем омолодить сердце с помощью регулярных физических упражнений».

Из экспериментов с мышами стало понятно, что смерть всего нескольких клеток сердечной мышцы может привести к сердечной недостаточности или сердечному приступу. И наоборот, физические упражнения могут предотвратить эту важную потерю. Из клинического опыта известно что, когда пациенты со слабостью помпы выполняют лечебную физкультуру, их состояние улучшается.

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