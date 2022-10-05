Заберем свое: у Зеленского отреагировали на бумажки Путина об «аннексии» 5.10.2022, 11:32

1,550

Андрей Ермак

Лучшее лекарство от российского безумия – ВСУ, высокоточное оружие, наступление.

В Офисе президента Украины заявили, что так называемые путинские «законы о принятии» украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире», - написал Андрей Ермак.

По словам главы ОП, лучшее лекарство от российского безумия – «ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)».

«Вернем к реальности, заберем все свое», – подытожил Ермак.

5 октября президент России Владимир Путин подписал «законы о принятии» в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».