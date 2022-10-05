Очередникам из Минска предложили построить дома в Несвиже за 100 километров от столицы 8 5.10.2022, 11:44

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Столичным очередникам уже не первый раз предлагают построить жилье вдали от Минска.

Недавно был вариант с квартирами в Глубоком, теперь зовут строиться в Несвиже. Там выделили 15 участков под индивидуальную застройку, сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома. Показываем, как выглядит первый дом и сколько за него просят.

15 участков для минчан выделили в микрорайоне «Южный» в Несвиже. От этого городка в Минской области от МКАД около 115 километров. На первом этапе планируют построить 5 домов, готовность одного из них на этот момент — 80%.

Это одноэтажный дом на одну квартиру с тремя комнатами, кухней, санузлом, прихожей, коридором и топочной. Общая площадь дома — 92,2 кв. м, жилая — 63,54. Сдается такая квартира без внутренней отделки. Генподрядчик — ООО «А3 Групп».

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