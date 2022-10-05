Эксперт: У перебрасываемых в Беларусь 20 тысяч мобилизованных РФ могут быть особые задачи

Эксперт: У перебрасываемых в Беларусь 20 тысяч мобилизованных РФ могут быть особые задачи9
- 5.10.2022, 11:51
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Оценена вероятность повторного наступления на север Украины.
По некоторым данным, Россия перебрасывает на территорию Беларуси 20 тысяч призванных в рамках мобилизации военнослужащих. Эта живая сила может доукомплектовать белорусские бригады.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.
По словам эксперта, российские мобилизованные военные могут быть привлечены к охране аэродромов «Барановичи» и «Зябровка», которые РФ использует на территории Беларуси в соответствии с двусторонними соглашениями.
«Их нужно охранять, снабжать, ремонтировать самолеты надо. Возможно, часть этой толпы будет участвовать в этих мероприятиях. Хотя 20 тысяч – это слишком много для таких функций», - отметил он.
При этом Кевлюк не исключает вариант, российскими мобилизованными будут доукомплектованы белорусские бригады в штаты военного времени.
«То есть, не проводя мобилизации в Беларуси, развернуть их вооруженные силы. Так может быть, потом они наврут что-нибудь по телевидению о союзном государстве. Для нас ничего не меняется. Мы внимательно наблюдаем за северными границами. И я думаю, что такие движения незамеченными не пройдут», - рассказал эксперт.
Напомним, что вчера Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне против Украины.