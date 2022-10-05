После спича Лукашенко детей стали привлекать к неоплачиваемому труду

После спича Лукашенко детей стали привлекать к неоплачиваемому труду15
- 5.10.2022, 11:57
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У сельхозпредприятий дефицит рабочих рук.
После спича Лукашенко о «мобилизации» учащихся на уборочную БРСМ и учебные заведения стали привлекать несовершеннолетних к неоплачиваемому труду — в условиях нехватки рабочих рук в сельхозпредприятиях, пишет «Флагшток».
«Принимал ли ты когда-нибудь участие в уборке овощей? В жизни надо попробовать всё!» — так пытается завлечь подростков лельчицкий пролукашистский БРСМ.