Ученые разгадали тайну появления Луны 5.10.2022, 12:05

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Луна появилась через 150 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Уже 50 лет существует главная теория о происхождении Луны. Согласно этой гипотезе через 150 млн лет после образования Солнечной системы, то есть примерно 4,4 млрд лет назад, в нашу планету врезалась протопланета, которую ученые назвали Тейя. Она была примерно размером с Марс, диаметр которого составляет 6,7 тысяч км (диаметр Земли составляет немного больше, чем 12,7 тысяч км).

Именно это столкновение и привело к появлению Луны. Но какова была природа этой космической катастрофы и что именно произошло после столкновения, то есть как именно появилась Луна, до сих пор является предметов споров в научном сообществе. Но новое исследование предполагает, что Луна сразу была выведена на орбиту Земли, после столкновения двух планет, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Ученые долгое время пытались понять, как именно появилась Луна, если она сформировалась в результате столкновения двух планет. Также ученые не имели единого ответа на вопрос, почему состав Луны и Земли так похож. Согласно главной теории о происхождении Луны, удар Тейи по Земле был настолько сильным, что в результате образовалась огромное облако из обломков, которые с течением времени соединились в наш спутник.

Это облако из обломков должно было состоять из какого-то земного вещества, что может объяснить сходство между Землей и Луной. Некоторые ученые предположили, что протопланета Тейя также состояла из похожего на земное вещества. Поэтому они могли объединиться в результате удара.

В своем исследовании ученые из Университета Дарема решили наконец-то найти ответ, как именно произошло формирование Луны. И они утверждают, что в результате столкновения двух планет миллиарды лет назад наша Луна сразу была выброшена на орбиту вокруг Земли.

Ученые создали новое моделирование с помощью мощного суперкомпьютера. Они смогли смоделировать сотни разных вариантов столкновений двух планет, изменяя угол удара, его скорость, а также массу и скорость вращения двух объектов. По словам Винсента Эке из Университета Дарема, их моделирование объясняет, почему состав Луны так сильно похож на состав мантии Земли.

Исследование показало, что большая часть Луны сформировалась сразу после удара другой планеты по Земле. Это означает, что во время этого события, когда формировалась Луна, расплавилось меньше вещества, чем считалось ранее.

Моделирование показало, что когда спутник находится близко к Земле, то его разорвут на части приливные силы от земной гравитации, поэтому Луна выжила лишь благодаря тому, что была выброшена на орбиту вокруг Земли сразу после удара.

Но это только очередная теория, которую могут подтвердить дальнейшие исследования внутренней структуры Луны. А для этого скорее всего необходимо длительное присутствие человека на нашем спутнике.

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