Белоруска - о возможной мобилизации: Это будет не так, как говорят по желчеТВ 6 5.10.2022, 12:19

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В Беларуси активно обсуждают мобилизацию, которая возможна вслед за российской в поддержку агрессора.

Лунинчанка рассказал «Медиа-Полесье», что думают о допустимой принудительной отправке на кровопролитную войну в Украине.

Ирина, экономист, 25 лет, уроженка Лунинца:

— Я категорически против мобилизации. Для того, чтобы понимать, чем это обернётся, не нужно быть большим политиком. Я против использования людей в качестве пушечного мяса.

Это будет не так, как говорят по желчеТВ: защита, помощь… Это нападение, вмешательство, ничего хорошего это не повлечёт! Это ещё один шаг, чтобы втянуть в войну жителей Беларуси, которые этого не выбирали, которые против войны. И ведь те, кто считают это спецоперацией, думаю, опомнятся, но будет уже поздно.

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