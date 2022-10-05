Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью 2 5.10.2022, 12:59

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Режим Лукашенко не будет получать средства от своих резидентов в Украине.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина Украины.

Как говорится в сообщении, разрыв договора ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с режимом Лукашенко как союзником России в полномасштабной войне против Украины.

Благодаря расторжению договора Украина не будет обязана обмениваться с Беларусью информацией по налоговым вопросам.

Белорусский бюджет не будет получать средства от своих работающих в Украине резидентов. Ко всем доходам белорусских резидентов, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, вместо льготной ставки, установленной в год: 10% - на проценты

Кроме того, украинский бюджет не будет терять средства из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины.

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