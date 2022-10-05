Послы ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России 5.10.2022, 13:02

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Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.

Послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.

Об этом сообщает в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10.00», - написал он, отметив, что публикация в официальном журнале ЕС ожидается завтра.

Напомним, страны Евросоюза с прошлой недели обсуждают восьмой пакет санкций против России. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что санкции будут согласованы 5 октября.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть.

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