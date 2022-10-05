Украинская армия начала освобождение Луганской области 1 5.10.2022, 13:03

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Уже взяты под контроль несколько населенных пунктов.

Деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

«Деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов», - сказал он.

По словам Гайдая, оккупанты понимают, что «их разбивают», поэтому они стараются максимально заминировать все дороги, здания.

«Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты», - сказал глава Луганской ОВА.

Он отметил необходимость разминирования территории, потому что, в частности, в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.

Также Гайдай рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом «Ангелы спасения» в Белогоровку.

«Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушенный до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей, наконец, свободно выходят на улицу и радуются увидеть своих», - добавил он.

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