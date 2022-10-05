Лукашенко понизили до «гауляйтера» 10 5.10.2022, 13:36

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Хунта готовится к худшему для себя сценарию.

Кремль подписал бумажки о виртуализации своих границ с Украиной. Наверное, все же зря окурку с Лиговки в свое время показали, что такое мета-вселенная. Завершилось полное погружение в альтернативную реальность, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Из этого для хунты синепалого синегуба есть только один вывод: скоро придется встретиться с теперь такими же, как и он сам, гауляйтерами временно оккупированных территорий. Формально их статус в рамках «союзного государства» ничем не отличается от Собянина или Беглова. Это и есть, по сути, иезуитская форма принуждения к признанию итогов «референдумов», в рамках которой ничего не нужно признавать. Если ты не против (как, например, Иран), то ты точно за. Подвиг КНДР повторять необязательно. В текущей ситуации это будет смотреться максимально кринжово.

По итогам вчерашнего шоу пропагандисты хунты, похоже, получили новую установку. Морально готовить общество к необходимости включиться в территориальную оборону, что подтверждает тезис о том, что мобилизация так или иначе произойдет. Глядя на карту отвоевывающей свое Украины, хунта готовится к худшему для себя сценарию. При этом в запасе всегда опция - свалить на дорогом самолете.

Обращаем внимание на два аспекта.

1. Сегодня ночью иранскими беспилотниками была атакована Белая Церковь в Украине. Предполагается, что часть из них прилетела с территории, номинально контролируемой хунтой. В текущей ситуации при подтверждении маршрута дронов никто не будет разбираться, кто нажал на кнопку, а кто рядом стоял.

2. Украина подала заявку на вступление в НАТО, многие страны Альянса уже поддержали этот шаг. Будут те, кто явно против (Венгрия, например), будут и любители поторговаться (но не сильно). В любом случае само движение по этому вектору для хунты синепалого - настоящий кошмар. Так как все предыдущие и последующие прилеты с территории хунты будут рассматриваться сквозь призму конфликта не с Украиной, а уже всем блоком. Территориальная оборона тут не поможет, да и не будет.

Как обозначение общего тренда отношения к Кремлю можно выделить новый санкционный пакет. Еще в начале прошлой недели обсуждались не только новые санкции, но некоторые послабления старых, особенно в энергетической сфере. Но диверсия на газопроводе «Северный поток» и формализация аннексии, пусть и форме фарса, изменили ход дискуссии. Даже Венгрии сложнее использовать свою особую точку зрения на происходящее. На этом фоне снова затрясло Мосбиржу.

Между тем, на Варшавский форум по безопасности визитеры из Минска-таки не постеснялись доехать. Только на фоне событий последних 10 дней их миссия выглядит все более комичной.

Одно понятно - срочно нужны переговоры. Только вот хунте Кремль не даст играть в самостоятельные игры за спиной. Синепалый синегуб, как написано, выше не сильно отличается от новоназначенных гауляйтеров. А борзеть в России позволено пока только повару и генералу тикток-войск.

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