«Из плюсов мобилизации - вижу, что она может ускорить процессы смены власти в Беларуси»3
- 5.10.2022, 13:58
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35-летний пинчанин - о возможно мобилизации в Беларуси.
В Беларуси активно обсуждают мобилизацию, которая возможна вслед за российской в поддержку агрессора. Пинчанин рассказал «Медиа-Полесье», что думают о допустимой принудительной отправке на кровопролитную войну в Украине.
Андрей, 35 лет, предприниматель, Пинск:
— Я негативно отношусь. Во-первых, я на стороне Украины. Во-вторых, это не война Беларуси и белорусов. Из плюсов мобилизации — вижу, что она может ускорить процессы смены власти в Беларуси.