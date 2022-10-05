«Платили за место в очереди на визу и 600, и 800, и даже 1000 рублей» 1 5.10.2022, 14:07

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Минчане рассказали, как открывали шенгенские визы.

Журналисты citydog.io узнали у минчан, сколько стоит купить место для получения визы и как долго нужно ждать своей очереди.

Елена: «Заплатили 600 рублей на семью, ждали 3 месяца – открыли визы в Италию на 12 дней»

– Почему именно Италия? Мы хотели открыть вообще любую визу, потому что собирались отправиться с семьей в роад-трип на машине – была у нас мечта поездить по разным странам и попутешествовать недели 2-3 с мужем и сыном, – рассказывает девушка. – Так что в самом начале лета стали заниматься этим вопросом.

У меня есть знакомая, которая на протяжение последних нескольких лет помогает с оформлением виз, и в этот раз я тоже обратилась к ней. Она сказала, что есть вариант податься на итальянскую туристическую. Никаких других альтернатив не предложила, зато озвучила очень хорошие условия по цене – 200 рублей с человека, то есть 600 на всю семью. Это, наверное, стало решающим фактором: на тот момент многие говорили о каких-то заоблачных суммах, а у нас по сравнению с этим были смешные деньги.

Для подачи, помимо паспорта, фото и страховки (она обошлась 50 долларов с каждого), нужен был следующий пакет документов:

- выписка со счета о движении денежных средств за последние три месяца и остатком не менее 1000 евро в любой валюте,

- свидетельство о браке,

- свидетельство о рождении детей,

- нотариальное разрешение на выезд ребенка,

- справка о заработной плате за три последних месяца,

- авиабронь,

- бронь отеля.

Выписка со счета была только у мужа, а так как я в декрете, мы оформляли документ о том, что он содержит меня и ребенка. А вот бронь самолета и отеля делали уже на нас троих.

Со сбором нужных бумаг не было никаких проблем. Даже разрешение у нотариуса к нашему приятному удивлению получилось сделать просто и быстро, хотя муж переживал, что в этих госучреждениях все будет как обычно.

В очереди на подачу мы стояли три месяца. Обратились еще в первых числах июня, а запись назначили только на начало сентября. Мы уже поняли, что наша летняя поездка отменяется, но как есть – решили ждать.

Подавались сразу с родителями и друзьями – всех нас записали на даты с разбежкой в несколько дней. Сама процедура проходила вполне стандартно: мы приехали к назначенному времени в визовый центр и подали документы. Сотрудники вели себя вежливо и с пониманием отнеслись к тому, что мы с маленьким ребенком, – спокойно разрешили отъехать и переделать фото для сына, когда оказалось, что изначально мы принесли не совсем те.

Через 10 дней паспорта были готовы. Все в нашей компании запрашивали визы на два года, но по итогу одобрили нам их на разные сроки. Одной семье без ребенка открыли двухлетнюю, моей маме и еще одной семье с тремя взрослыми детьми – годовую.

Не повезло только нам и еще одному человеку – мы получили визы всего на 12 дней. Вообще, там как бы 25 суток, но из них всего 12 можно присутствовать в стране – честно говоря, не знаю, как это работает и как правильно называется. И выехать по такой визе можно только один раз.

Почему так вышло, не знаю – думаю, многое зависит от конкретного консула. Но в целом, понятно, что из-за всех событий вокруг эти процессы усложняются, и процент тех, кому дают визы на длительный срок, теперь куда меньше. И раньше говорили, что это лотерея, а сейчас выиграть в ней стало намного сложнее.

В общем, будем пытаться подаваться еще – не знаю, как пойдет, но хотелось бы добить эту тему.

Евгений: «За запись я заплатил 450 рублей. Еще месяц назад цена была 400 рублей»

– Мой отец работает в Польше уже полтора года. Все это время мы не виделись, поэтому я решил, наконец, сделать визу и приехать к нему.

Хотя были и другие причины. В марте я поменял паспорт, поскольку моему оставался всего год. А обычно в такие паспорта визы либо вовсе не дают, либо открывают туристические не более чем на 7-10 дней. По крайней мере, у меня были такие свидетельства. По этим причинам я решил подаваться, во-первых, именно на польскую, во-вторых, конкретно на рабочую, чтобы получить пропуск в Шенгенскую зону сразу на год и не проходить этот квест каждые несколько месяцев.

Все делал через агентство по рекомендации отца. А он, в свою очередь, оформил мне приглашение на работу через фирму, где трудится. По нему я штукатур, который будет работать в Варшаве.

За запись я заплатил 450 рублей – это было в сентябре. Месяцем ранее цена на такую услугу была 400 рублей.

Агентство искало для меня место три недели, хотя до этого обещали сделать это за 10-14 дней. Впрочем, может это и не очень долго. Сам я пытался выловить запись несколько недель на сайтах польского, литовского, итальянского и немецкого посольств – но безуспешно.

В агентстве мне предложили выбрать определенные города для записи или все доступные. Я выбрал второе и получилось так, что мне выпала запись в Гродно. Из преимуществ – в местном визовом центре дешевле всего делать страховку на год пребывания, всего 120 рублей. К примеру, в Орше аналогичная стоит в два раза дороже.

В целом пакет документов на трудовую визу я собирал такой:

- две копии приглашения на работу,

- две копии последних страниц паспорта и прописки,

- страховка,

- фото,

- анкета – ее заполняли платно на месте за 16 руб.

В назначенный день своей очереди на подачу я ждал 2,5 часа. Но центр не был переполнен, никто не толпился у стен и много окошек были пустыми. К счастью, все прошло вообще без проблем: отдал бумаги, заполнил разрешение на обработку моих данных, подписал документы и оплатил.

Приглашение у меня было на два года, в итоге визу мне открыли на год – через неделю доставили паспорт курьером из Гродно.

Лиля: «Годовая виза в Венгрию обошлась в 35 евро – в сегодняшних реалиях как будто что-то из прошлого»

– Мы с подругой собирались съездить в Европу и искали варианты через агентство, – рассказывает Лиля. – Изначально нам предлагали интересный тур по так называемой немецкой Швейцарии – озерам и замкам. И подаваться на визы мы должны были через немецкое посольство. Но в последний момент там сняли все брони на подачу виз для турагентств, и нам предложили альтернативу – поехать в Будапешт и захватить день в Австрии.

Так как мы с уже были настроены на отпуск, нам было по большей части все равно – и, по правде говоря, мы были бы рады даже одноразовой визе, лишь бы съездить отдохнуть.

Тур был в 20 числах августа, а в агентство мы обращались в начале июне. Нам сказали, что дату подачи сообщат за месяц – так как только тогда узнают, сколько мест консульство предоставит для их туристов.

За этот срок нужно было подготовить все документы, а с ними в венгерском посольстве все оказалось даже проще, чем в немецком. Анкету заполняло агентство, страховку тоже делали через него – за это мы отдали всего 10 рублей. От нас нужен был только паспорт, фото, справка о зарплате за три месяца или выписка со счета, если вы не работаете.

Именно в это время я меняла работу, и с нового места зарплата у меня была буквально за четыре дня, так что я очень сильно нервничала. Поэтому обращалась на прошлое место и просила справку еще и там.

На всякий случай прикладывала и ксерокопии своих прошлых виз: раньше опыта с Венгрией у меня не было – открывала только польский и литовский шенген, но как раз недавно поменяла паспорт, и он был абсолютно пустой.

Грубо говоря, почти все сделали за нас. И обошлось это в 35 евро – в сегодняшних реалиях как будто что-то из прошлого. Тем, у кого была биометрия за последние три года, даже не нужно было приезжать в посольство. А оставшиеся люди, в том числе и я, пришли в назначенное время просто сдать отпечатки пальцев – нас было около 25 человек, и для всех это заняло не больше получаса.

Изначально агенты транслировали это как подачу под тур, но они пометили, что я претендую на годовую визу. Я ни на что особо не рассчитывала: чистый паспорт, нюансы со справками, никакой визовой истории по Венгрии.

Но все получилось успешно – мне одобрили на год, так что я была бесконечно счастлива. В целом почти всем из нашей группы открыли визы на хороший срок: кому-то на три месяца, кому-то на полгода. Моей подруге повезло меньше – ей дали на месяц. Но у нее был чистый паспорт, и она никогда не была в Европе.

Из интересного: поскольку турагентство, от которого мы ездили, аккредитованное и держит лицо перед консульством, мы, например, делали общую фотографию на фоне парламента специально для консула. А по пересечении границы домой у нас всех сделали фото разворота паспорта, где было отмечено, что мы въехали и выехали – видимо, так сотрудники доказательно подкрепляли, что визы действительно были использованы по назначению.

Денис: «Весной люди платили за место в очереди на польскую визу и 600, и 800 рублей, и даже 1000»

– После 24 февраля все вокруг полетели делать визы – я подождал до начала марта и тоже полетел. Податься тогда можно было только через визовый центр, и всякие конторы, которые оказывали услуги по заниманию очереди, начали записывать туда людей за деньги. Я нашел в инстаграме какую-то фирму, узнал, что по ценам, и тоже решил воспользоваться такой услугой.

На двоих с девушкой у нас вышло 500 рублей – по 250 с человека. Это была еще очень хорошая цена, потому что через пару недель суммы взлетели в разы. Люди платили за место и 600, и 800 рублей, слышал, что кто-то отдавал даже 1000.

Так как я имею карту поляка, у меня есть право получить национальную визу – на нее я и подавался. Девушка запрашивала гуманитарную в связи со сложившейся обстановкой в стране. Ей нужно было оплатить консульский сбор и оформить страховку, мне же карта поляка позволяет этого не делать, так что я заплатил только за услуги визового центра.

В остальном набор документов был стандартный: фото, анкета, паспорт. Анкеты, кстати, нам заполнила контора, через которую мы покупали место в очереди, так что делать ничего толком не пришлось.

Из-за того, что был большой наплыв людей, нам предлагали рассмотреть подачу в другом города – например, в Гродно или Могилеве. Я уже был готов ехать но в итоге нам повезло: буквально через неделю сообщили, что нас записали на подачу в Минске – правда на разные дни.

В назначенный день я пришел ко времени, на которое меня записали – но оказалось, что тут у всех так, и прием идет по живой очереди. В итоге простоял восемь часов, хотя сама процедура заняла минуты три. А через две недели пришла смс, что паспорт можно забирать.

По карте поляка визы стандартно выдают на год, как и в случае с гуманитарными. На этот срок мы запрашивали – на такой нам и открыли. Нам повезло сделать визы в самом начале войны, потому что сейчас ситуация не стала лучше, и цены только растут.

Знаю, что есть вариант с итальянским посольством – туда можно попасть без оплаты места в очереди. Правда и расписано все на полгода вперед. Моя мама записалась на подачу четыре месяца назад, и только сейчас ей сообщили, что через две недели подойдет ее время подаваться. Но надо учитывать, что там дают только туристические визы, и перечень документов куда серьезнее.

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