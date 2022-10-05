«Никто в армии-то не служил, а типа служивых – три калеки» 10 5.10.2022, 14:20

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В Бурятии мобилизованным дали на сборы 15 минут и не обеспечили едой.

Мобилизованных жителей сел Бурятии российское командование и власти, отправляя на войну против Украины, не обеспечивают снаряжением и питанием. Поэтому местные вынуждены собирать для них все необходимое и везти такую «гумпомощь» почти за тысячу километров в город Борзя Забайкальского края.

О таком случае россиянка рассказала одному из уже воюющих захватчиков. Их беседу перехватила хакерская группа «Фронтовые разговоры оккупантов», аудио появилось в распоряжении obozrevatel.com.

Из рассказа знакомой оккупанта следует, что среди мобилизованных бурят многие вообще не служили, а у некоторых пожилых мужчин – хронические проблемы со здоровьем. Однако местного участкового это не остановило, и всех, кто соответствовал критериям мобилизации, посадили в автобус и повезли на сборный пункт. Примечательно, что в лучших традициях НКВД на сборы новобранцам дали 15 минут.

«Ну, короче, в общем, это, Баргузин (село, административный центр Баргузинского района Бурятии. – Ред.) весь возненавидел этого Агафонова. Он взял ментов и пошел по селу. Заходил и давал 15 минут на сборы… То есть не просто повестку вручали, а сразу же забирали, в автобус сажали-грузили. Ну и, говорит, всяких битых насобирал: никто в армии-то не служил, а типа служивых – три калеки», – заявила россиянка.

По ее словам, мобилизованных на нескольких автобусах отвезли в Улан-Удэ, где пересадили на борт самолета. Кто-то оттуда пожаловался родным, что их не обеспечили ни снаряжением, ни едой.

Однако родственники и знакомые вместо того, чтобы добиваться справедливости от военного командования и властей, начали собирать для них продукты и теплые вещи.

«Все сидят в палатках, жрачки, одежды, ничего нету. И, короче, Баргузин собирал гуманитарную помощь для них: одежду там какую, сухпаек, ну, в общем, все. Нагрузили два автобуса, на одном Мишарина, которая в собесе работала, поехала, ее муж – на другом. Повезли гуманитарку мужикам», – продолжила рассказ знакомая оккупанта.

Она добавила, что в настоящее время мобилизованные сидят в городе Борзя Забайкальского края РФ. А в самом селе, откуда их отправляли, жители недовольны участковым полицейским.

«Ну, Корж говорит, что Агафонова все возненавидели, что всех забрал. Потому что неправильно забрал. Там из Шапеньково какого-то мужчину возрастного, а не должен был забирать. Ну, еще там, короче, какие-то нарушения…» – пояснила россиянка.

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