Илону Маску нужен украинский литий? 13 5.10.2022, 14:30

4,988

Илон Маск

В «мирном плане» бизнесмена заметили личный мотив.

3 октября известный американский бизнесмен Илон Маск предложил украинцам свой «мирный план», основанный на ложных и пророссийских утверждениях. Его скандальные заявления могут объясняться желанием получить украинский литий.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Экономист Алексей Кущ напомнил, что в 2019 году в Боливии произошел переворот: левый президент Эво Моралес был отстранен от власти оппозицией и военными. Власти перешли к военным, возглавляемым генералом Уильямсом Калиманом Ромеро, который в 2013-2016 годах работал боливийским военным атташе в Вашингтоне. Однако основной причиной переворота стали боливийские литиевые ресурсы. На территории крупнейшего в мире солончака Уюни площадью 10 500 кв. км сконцентрировано от 50 до 70% мировых разведанных запасов лития, а это более 100 млн т.

«Литий - это ключевой ресурс зеленого перехода, от которого зависит скачок мировой экономики от бензиновых двигателей к электромобилям, использующим литий-ионные аккумуляторы. Крупнейшим в мире потребителем лития является корпорация Tesla, имеющая амбициозные планы: выпуск 500 000 электромобилей в год, но для этого необходимо контролировать весь мировой литий, цена которого с 1998 года увеличилась с 2000 до 20 000 долларов», - говорит эксперт.

В июле 2019 года Росатом стал участником проекта строительства литиево-карбонатного завода Уюни под эгидой Литиево-депозитной компании Боливии (YLB) и китайского консорциума TBEA Group-Baocheng. Совокупный объем инвестиций превысил 2 млрд. долларов. В частности, в планах было строительство завода по производству аккумуляторов.

Недавно в Twitter возник спор: некоторые латиноамериканские лидеры обвинили определенные внешние силы в перевороте в Боливии. К дискуссии неожиданно присоединился Илон Маск, который сказал, что «мы низложим того, кого пожелаем, если это нам нужно».

Это может иметь отношение и к Украине: дело в том, что на территории Донецкой области в Великоновоселковском районе есть промышленные запасы лития (Шевченковское месторождение), объемом 14 млн тонн с объемом стартовых инвестиций всего 120 млн долларов. Есть запасы лития и на юге Украины. Они расположены именно в тех регионах, где Маск предлагает провести «референдумы».

Кроме того, вспомнился и русский след в жизни Маска. Многие помнят очень известный проект Маска под названием Hyperloop. В Америке ряд критиков считает весь проект аферой, призванной затормозить строительство высокоскоростной железной дороги в Калифорнии, которая составляет конкуренцию убыточной Tesla.

Реализацией проекта, предложенного Илоном Маском, занимаются две компании: Hyperloop Transportation Technologies и Virgin Hyperloop One миллиардера Ричарда Брэнсона, вошедшей в проект осенью 2017 года. В ту же осень в совет директоров компании вошел российский олигарх Зиявудин Магомедов, чей венчурный фонд Caspian Venture Capital, зарегистрированный в оффшорном штате Делавер, инвестировал в проект около $100 млн несколькими траншами.

Участие в совете директоров Virgin Hyperloop One позволяло упомянутому российскому миллиардеру координировать и контролировать политику Hyperloop по реализации проекта в других странах. Сотрудничество с другом бывшего заместителя главы российского правительства Аркадия Дворковича и скандально известного экс-президента РФ Дмитрия Медведева добавило в проект Маска характерную российскую уголовную составляющую – мошенничества, суды, угрозы убийством. Маска же сотрудничество с россиянами, похоже, не очень беспокоило. Так почему бы это мешало ему сейчас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».