Посол РФ рассказал, какое участие принимает режим Лукашенко в войне против Украины 6 5.10.2022, 14:33

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Борис Грызлов

Грызлов заявил, что «союзнические обязательства» будут выполнены.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов обратился к участникам «форума по безопасности и сотрудничеству» 4 октября в Светлогорске Калининградской области, стенограмму которого опубликовало российское посольство.

Дипломат рассказал, какую поддержку РФ оказывает режим Лукашенко в войне против Украины.

Грызлов напомнил, что в рамках «союзного государства» создана и функционирует единая группировка войск.

— Вместе с тем мы ценим ту поддержку, которую Республика Беларусь оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции, участвуя в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществляя патрулирование границ «союзного государства», включая его западный периметр. Помощь, которую наши страны всегда готовы оказать друг другу, — это даже не просто поддержка, а нерушимые союзнические обязательства, которые, несомненно, будут выполнены, — сказал Грызлов.

Он также заявил, что на территории Беларуси имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения.

— При необходимости — в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом — Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и «ядерным зонтиком», — заверил дипломат.

Напомним, Лукашенко на совещании по военной безопасности 4 октября заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции» в Украине: «Мы этого не прячем. Мы не нарушаем свои обязательства».

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