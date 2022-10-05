«237 снарядов прилетело за 40 минут, нас берут в окружение» 2 5.10.2022, 14:36

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Оккупант устроил истерику из-за успешного наступления ВСУ на Херсонщине.

Российский захватчик пожаловался по телефону жене и брату, что украинские военные успешно наступают на Херсонщине. Он рассказал, что однажды всего за 40 минут по оккупантах прилетело 237 снарядов – дальше они уже сбились и не считали.

Обстрел, о котором упоминает российский военный, велся по размещению захватчиков в районе села Давидов Брод, когда населенный пункт еще был оккупирован. Перехват соответствующих телефонных разговоров обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики сообщают, что фигурантами разговоров являются военный российских вооруженных сил Касумов Руслан Ахметович, его жена и брат. Телефонный звонок, в котором Касумов жалуется на сильные обстрелы со стороны ВСУ, был записан 14 сентября.

«Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут, со всего подряд – от танков до HIMARSов. По Давыдову Броду. Нас пытаются взять в окружение», – говорит российский захватчик.

На это брат оккупанта отвечает ему, чтобы он убегал оттуда. Но захватчик говорит, что его подразделения никуда не отходят и стоят на месте. А во время обстрелов все сидят в подвалах «как мыши».

Жене оккупант пожаловался на то, что захватчики отошли на Харьковщине, оставив все позиции. При этом украинские военные так гнали оккупантов, что оттеснили их аж за российскую границу.

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